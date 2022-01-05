Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eser kaçakçıları Jandarmaya yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 77 bronz sikke ve bir heykel ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalarına sürdürüyor.
Bu kapsamda Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen Helenistik ve Yunan dönemlerine ait 77 bronz sikke ve küçük bir heykel ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Kocaeli Tarihi Eser
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