Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde imal ile ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Uyuşturucu satışından elde edilmiş 26 bin 460 TL ele geçirildi

Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 58,64 gram çeşitli uyuşturucu madde, 1 adet kullanımı kontrole tabi hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin 460 TL ele geçirildi.

Şüphelilerden 14’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1’i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.