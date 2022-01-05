Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki Kuzuköy Barajı tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde 1500 dekarlık tarım arazisine su sağlayacak Kuzuköy Barajı’nın tamamlandığı bildirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, baraj su tutmaya başladı.
870 bin metreküp su depolanacak
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, temelden 39 metre yükseklikteki barajın gövdesinin kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildiğini belirtti.
Barajda 870 bin metreküp su depolanacağını aktaran Yıldız, 22 Ocak'ta sulama ihalesi yapmayı planladıklarını bildirdi.
Etiketler: DSİ Manisa Su Kaynakları
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