Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiraladığı araçla uçurumda ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan Şaban Yılmaz'ın cesedi, kiraladığı otomobil ile uçurumda bulundu.
Antalya'nın Serik ilçesinde 44 yaşındaki Şaban Yılmaz'ın 2 Ocak'ta kiraladığı otomobilin takip sistemi sinyalinin kesilmesi üzerine, araç kiralama şirketi yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, Yılmaz'ın kiraladığı otomobil Haskızılören Mahallesi'nde yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanmış olarak bulundu.
Ekipler, Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, AFAD ekiplerinin yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.
Etiketler: AFAD Antalya Trafik Kazası
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