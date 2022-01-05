Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lise öğrencisi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]
Bursa'nın İznik ilçesinde COVID-19 tedavisi gören lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Bursa İznik'te bir süre önce koronavirüse yakalanan lise öğrencisi Ahmet Bektaş, İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bektaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bektaş'ın cenazesi İznik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Etiketler: Bursa Koronavirüs
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