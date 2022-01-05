Hatay Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sağlık hizmeti veren kamu, özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşımdan yararlanma hakkı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Karar kapsamında sağlık çalışanları, belediyeye ait toplu taşıma araçlarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar, sağlık personel kartlarını göstererek ücretsiz binişten yararlanabilecek.