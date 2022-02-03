İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu M.İ, F.İ. ve S.F. ile kentte "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan Afganistan uyruklu M.M. ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan Azerbaycan uyruklu Ü.H'yi gözaltına aldı.

Yabancı uyruklu şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.