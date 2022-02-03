Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da bir evin duvarı çöktü
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da, 9 kişinin yaşadığı 2 katlı müstakil evin duvarı çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda evin çevresi itfaiye ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatıldı.
Malatya'nın Hidayet Mahallesi'nde Suriye uyruklu Eyse Hamadi, eşi ve 7 çocuğuyla birlikte yaşadığı Kapıdere Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin oturma odasının duvarı çöktü.
Çökmeyle büyük korku yaşayan Hamadi ailesi, evin dışına çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağırıldı.
İtfaiye ekiplerince evin etrafına şerit çekilerek evin girişi kapatıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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