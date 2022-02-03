Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı. Valilikte düzenlenen toplantıda salgının durumu, aşılama çalışmaları, aşılamanın hastaneye ve yoğun bakıma yatıştaki önleyici etkisine yönelik sunum yapıldı, alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, salgını bitirmenin tek yolunun tedbirlere uymak ve aşı yaptırmaktan geçtiğini söyledi.

Özellikle gençleri aşı olmaya davet eden Masatlı, "Gençlerimizin anne ve babaları başta olmak üzere büyüklerinin, sevdiklerinin ve toplum sağlığı için tüm aşılarını yaptırmalarını özellikle rica ediyorum. Kurul üyelerimizin de kendi görev alanlarında salgın kurallarına uyulmasını denetlemeleri ve aşılamayı teşvik etmeleri bizlere yardımcı olacaktır" dedi.

Salgınla mücadelede seferberlik halinde olduklarına işaret eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Son dönemde hastalığın Omicron varyantı sebebiyle vaka sayılarında hızlı bir artış göze çarpmaktadır. Ülkemize paralel olarak Amasya'mızda da vaka sayıları artış eğilimindedir. Bu noktada aşının koruyucu etkisinden azami ölçüde faydalanabilmemiz için halkımızın ikinci doz aşılamadaki duyarlılığını hatırlatma doz aşılarında da sergilemesi gerekmektedir. Şu an itibarıyla Amasya genelinde hastanelerimizde normal yatak ve yoğun bakım doluluk oranları düşük seviyelerdedir. Sağlık personeli, filyasyon ekipleri, tıbbi cihaz ve ekipman anlamında bir eksiğimiz bulunmamaktadır. Buna karşın vaka sayılarımız arttıkça hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranları da artabilecektir. Salgını kontrol altında tutabilmemiz için halkımızın duyarlılığına ihtiyaç duymaktayız. Salgının başından beri önemle üzerinde durduğumuz maske, mesafe ve temizlik kurallarını da istinasız uygulamaya devam etmeliyiz."

Toplantıya Vali Yardımcıları Bekir Sıtkı Dağ ile Faruk Ekiz, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile video konferans yöntemiyle kaymakamlar ve il pandemi kurulu üyeleri katıldı.