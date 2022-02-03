Tokat'ın Erenler Mahallesi'nde tartıştığı 25 yaşındaki Erol Öncü'yü av tüfeğiyle vurup kaçtığı iddiasıyla aranan 21 yaşındaki T.M'nin yolcu otobüsüyle Kocaeli'ye gittiği belirlendi.

Gebze ilçesinde bir yakınının evinde saklandığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili M.G. ve M.D. de gözaltına alındı.

Tokat'ta dün akşam meydana gelen olayda T.M, tartıştığı Öncü'yü, av tüfeğiyle ateş ederek öldürdükten sonra kaçmıştı.