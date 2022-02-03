Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirilen 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2'nci yarıyıl koordinasyon ve değerlendirme toplantısında, koronavirüs vakaları ile aşı süreci hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul müdürleri, öğretmen, okul aile birliği başkanları ve ilgili kurum amirleri ile bir araya gelen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 3'üncü aşı takviminin de oldukça önemli olduğuna değindi.

“3'üncü aşı takvimi oldukça önemli”

23 bin öğrenciye ve 854 öğretmene aşıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldığını ifade eden Tekbıyıoğlu, “İl Pandemi Kurulu Toplantılarında hastalığın geldiği aşamayı ve hastalıkla ilgili yeni bilgileri değerlendiriyoruz. 2’nci aşının da istatistiği tutuluyor ama 3’üncü aşı da hastalığın korumasında ve hastalığın bulaştırılmasında çok etken. Aşıları tamamlanmış kimseler hastalığı bir başkasına bulaştırma ihtimalini de düşürüyor. Öğretmenlerimizin yüzde 90’ın üzerinde bir oranı var ama 3’üncü aşı takvimi de oldukça önemli” dedi.

Kentte genç nüfusta aşılama oranı ise Türkiye genelinde olduğu gibi düşük.

