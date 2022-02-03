Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte önümüzdeki günlerde güneyli rüzgarlar ve kar yağışları etkisini gösterecek.

Bu nedenle Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskinin artacağı ifade ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfır derece ve altında seyredeceği açıklanarak gizli buzlanma riski sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapılıyor.