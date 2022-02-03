Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 16:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırşehir Valiliği'nden "kuvvetli rüzgar" uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırşehir'de önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte önümüzdeki günlerde güneyli rüzgarlar ve kar yağışları etkisini gösterecek.
Bu nedenle Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskinin artacağı ifade ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfır derece ve altında seyredeceği açıklanarak gizli buzlanma riski sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapılıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kırşehir
Son Haberler
- 17:36
- 17:35
- 17:42
- 17:38
- 17:34
Sıradaki Haber
Omicron belirtileri nelerdir? Omicron varyantı ile Grip arasındaki fark...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz