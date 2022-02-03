Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çığdan kapanan köy yollarında çalışmalar sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Bayburt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çığ nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için mesai yapıyor.
Bayburt'ta yoğun tipi ve karın etkili olduğu merkeze bağlı Yaylalar, Demirışık ve Başçımağıl köylerine ulaşımın sağlandığı yollar, dün akşam farklı noktalara düşen çığ nedeniyle kapandı.
Ekipler, yeni çığ riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasının ardından kar temizleme çalışmalarına başladı.
Yaylalar ve Demirışık'ta yaklaşık 5 metrelik kar, 6 saat süren çalışma sonucu temizlendi ve yol ulaşıma açıldı.
Yoğun kar birikintisinin bulunduğu Başçımağıl köyünde ise ekiplerin çalışması devam ediyor.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı Ulaşım
Son Haberler
- 17:36
- 17:35
- 17:42
- 17:38
- 17:34
Sıradaki Haber
Karda yürüyerek köylere aşı götürüyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz