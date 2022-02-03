Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 16:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır il Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir aracın stepne lastiğinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Ekipler, Suveren jandarma yol kontrol ve arama noktasında bir aracı durdurdu.
Doğubayazıt ilçesinden Iğdır’a giden araçta yapılan aramada stepne lastiği içerisine gizlenmiş şekilde 100 adet uyuşturucu hap, 27,8 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Olay ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Iğdır Narkotik Uyuşturucu
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