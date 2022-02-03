Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Ekipler, Suveren jandarma yol kontrol ve arama noktasında bir aracı durdurdu.

Doğubayazıt ilçesinden Iğdır’a giden araçta yapılan aramada stepne lastiği içerisine gizlenmiş şekilde 100 adet uyuşturucu hap, 27,8 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Olay ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.