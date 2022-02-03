Artvin Devlet Hastanesi'nin psikiyatri polikliniğinde uzman doktor Uğur Çıkrıkçılı ile muayene yaptığı sırada odasına giren 59 yaşındaki H.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında H.G, cebinden çıkardığı bıçakla Çıkrıkçılı'yı tehdit etti.

Bu esnada odada bulunan başka bir kişi araya girerek olası saldırıyı engelledi.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.