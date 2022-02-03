Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Türkiye Karate Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İzmit ilçesindeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 40 ilden 520 sporcu katılıyor.

Şampiyona, 5 Şubat'ta sona erecek. Kategorilerinde dereceye giren sporcular, 6 Şubat'ta milli takım seçme müsabakalarına katılacak.

3 uluslararası karate organizasyonu düzenlenecek

Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatörü Erkan Taşbaşı, şampiyonada dereceye girecek sporcuların milli takım seçmelerine katılacağını belirterek, bu yıl Türkiye'de 3 uluslararası karate organizasyonu düzenleneceğini söyledi.

Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası mayıs ayında Gaziantep'te yapılacak.

Konya'da ise Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ve İslami Dayanışma Oyunları gerçekleştirilecek.