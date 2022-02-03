Mersin Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, yaylacıların da kaldığı Tarsus’a bağlı Gülek Mahallesi başta olmak üzere Gömmece-Keşli-Eminlik, Ardıçlı-İnköy-Olukkoyağı, Boztepe-Böğrüeğri-Dorak grup yolları ile Çamalan, Emirler, Çukurbağ mahalleleri ve daha birçok noktada yolları açarak, mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

Tuzlama işlemi de yapan ekipler, Çamlıyayla’da merkez başta olmak üzere Giden, Bağçatağı, Darıpınarı, Sarıkavak, Belçınar, Körmenlik, Kesecik, Sebil, Ulumeres, Sığır yaylası, Fakılar ve daha pek çok noktada kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Tarsus Belediyesi ekiplerinin de iş makinası ve personel desteği verdiği karla mücadele çalışmaları kapsamında araçların bakımları ise mobil ekipler tarafından sahada gerçekleştiriliyor.

“Gece-gündüz 24 saat hizmet verdiler”

Mersin’de yoğun kar yağışının en fazla olduğu ilçelerden biri olan Toroslar’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor.

İlçenin kar yağışı alan her mahallesinde çalışan ekipler, yol açma, tuzlama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor. Kar yağışının başladığı ilk anlardan bu yana yürütülen karla mücadele çalışmaları hem muhtarlardan hem de bölge halkından takdir topluyor.

Tarsus’a bağlı Gülek Mahallesi Muhtarı Tuncay Seyrek, son yılların en çetin kışını geçirdiklerini ifade ederek, “Yer yer bir metreyi geçen karlar oldu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, bütün personeliyle buradaydı. Gece-gündüz 24 saat hizmet verdiler” dedi.

“Yolumuzu açmasalar hayvanlarımız telef olacaktı”

Ahırına giden yolu kapanan mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmazer, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin zor anında imdadına yetiştiğini belirterek, “Gördüğünüz gibi yoğun bir kar yağdı, afet oldu. Yolumuzu açtırdık. Hayvanlarımızın suyu bitmişti, su getiriyoruz. Yemimiz bitti, yem getireceğiz. Eğer yolumuzu açmasalardı hayvanlarımız telef olacaktı" ifadelerini kullandı.