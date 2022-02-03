Kocaeli'de Milli Eğitim Bakanlığın talimatları doğrultusunda deprem tahkiki gerçekleştirilen ve çalışmaları süren 40 okul binasından 12'sinin güçlendirilmesi tamamlandı.

Kentteki 28 okul binasında ise çalışmalar devam ediyor.

Bunlardan, İzmit Mimar Sinan, İzmit Namık Kemal ile Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu liseleri ve Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi binalarının yıkım kararı 22 Ocak 2022'de onaylanarak, YIK-YAP programına dahil edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanacak projelerle birlikte sunuldu.

Eğitimde aksama yaşanmaması için çalışmalar sürüyor

Bu süreçte öğrencilerin eğitim ve öğretimini sağlıklı yürütebilmesi için en uygun fiziki ortamların belirlenmesi büyük önem taşıyor. Bu amaçla kurulan komisyon ve eğitim müfettişleri konuyla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy ilgililerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyor.