Kar, tipi ve soğuk havanın etkili olduğu kentte yürütülen aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir ile Toplum Sağlığı Merkezi İl Koordinatörü Dr. Aziz Altunok koordinasyonunda, doktor, hemşire ve sağlık personelinin sahadaki yoğun mesaisiyle devam ediyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu köylerdeki vatandaşlara aşı ulaştırmaya çalışan ekipler, araçlarla köylere gidiyor.

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Sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle araçların çıkamadığı yerlere ise karda bata çıka yürüyerek ulaşmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı Meşedibi köyünde yaşayanlar, ayaklarına kadar aşı hizmetini getiren sağlık ekiplerinin daha rahat yürüyebilmesi için evlerinin yolunu kardan temizledi. Köylüler, çeşitli ikramlarda bulundukları ekipleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştı.

"Tüm zorluklara rağmen aşı oranını arttıracağız"

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, sağlıkçılar olarak birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Tüm zorluklara rağmen aşı oranını artırmak için çabaladıklarını ifade eden Özdemir, "Ekiplerimiz, kar, soğuk hava, internet sorunu ve benzeri birçok zorluk ile karşı karşıya kalıyor. Ancak bizler her türlü olumsuzluğa rağmen, vatandaşımıza aşı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu fedakarlığı yapan ekiplerimize ve onlara destek olan her vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.