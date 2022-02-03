Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 80 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 295 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan'da 28 ve Iğdır'da ise 2 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.