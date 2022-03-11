Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 34, Çaldıran'da 2, Çatak'ta 60, Gürpınar 108 ve Özalp ilçesinde 5 olmak üzere toplam 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.