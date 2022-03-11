Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da 283 yerleşim yerinin yolu kapandı
Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 34, Çaldıran'da 2, Çatak'ta 60, Gürpınar 108 ve Özalp ilçesinde 5 olmak üzere toplam 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım Van
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