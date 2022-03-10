Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 3 saat 45 dakika sürdü sürdü.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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