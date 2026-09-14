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TRT Haber 14.09.2026 18:10

18 yaşından küçüklerin adli sicil belgeleri e-Devlet'ten alınabiliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaşından küçük çocuklara ait adli sicil belgelerinin, veli, vasi veya yasal temsilciler tarafından adliyeye gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden 51 dilde temin edilebildiğini belirtti.

18 yaşından küçüklerin adli sicil belgeleri e-Devlet'ten alınabiliyor

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"18 yaşından küçük çocuklara ait adli sicil belgeleri veli, vasi veya yasal temsilciler tarafından adliyeye gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden 51 dilde temin edilebiliyor. Hayata geçirdiğimiz bu entegrasyonla vatandaşlarımıza zaman, emek ve ulaşım maliyetinden tasarruf sağlıyor, adalet hizmetlerine erişimi daha kolay, hızlı ve etkin hale getiriyoruz. İnsanı merkeze alan hizmet anlayışımızla adaletin dijital altyapısını güçlendirmeye, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek E-Devlet
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