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TRT Haber 14.09.2026 17:35

Adalet Bakanlığından 81 ile genelge

Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderdiklerini açıkladı.

Adalet Bakanlığından 81 ile genelge

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda; aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda bugün 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderdiklerini aktaran Bakan Gürlek, başsavcılıklardan; çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesini, dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınmasını, gerekli hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını, organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümlerinin devreye alınmasını, suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması halinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesini, mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, ilgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanmasını istediklerini ifade etti.

Çocukların üstün yararının kendileri için tartışmaya açık olmadığını vurgulayan Gürlek, "Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Dijital mecralarda da fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Ailemizi koruyacağız. Çocuklarımızı koruyacağız. Geleceğimizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
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