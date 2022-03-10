Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baharat dükkanında kaçak tütün sattı
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir baharatçı dükkanına düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yaşayan bir kişinin çeşitli yerlerden temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara makaronlarını kendisine ait baharat dükkanında satacağı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri, şüpheliye ait iş yerinde ve deposunda yaptığı aramada, 113 bin 400 bandrolsüz, hologramsız, faturasız makaron, 19 bin 200 içi tütün doldurulmuş satışa hazır bandrolsüz, hologramsız, faturasız makaron ile 114,5 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Şüpheli, hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
Etiketler: Eskişehir Kaçakçılık Makaron Sigara Tütün
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