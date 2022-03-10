Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yaşayan bir kişinin çeşitli yerlerden temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara makaronlarını kendisine ait baharat dükkanında satacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, şüpheliye ait iş yerinde ve deposunda yaptığı aramada, 113 bin 400 bandrolsüz, hologramsız, faturasız makaron, 19 bin 200 içi tütün doldurulmuş satışa hazır bandrolsüz, hologramsız, faturasız makaron ile 114,5 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Şüpheli, hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.