Gaziantep Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerince, 14 Şubat'tan bu yana aralarında zincir marketlerin de yer aldığı 3 bin 924 iş yeri denetlendi.

73 iş yerine cezai işlem uygulayan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 8 bin 806 ürüne el koydu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, marketlere yönelik denetimlerin her geçen gün arttığını söyledi.

Fahiş fiyat, stokçuluk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetimler gerçekleştirildiğini ifade eden Tahmazoğlu, " Vatandaşlarımızın sağlığı, piyasadaki alım gücü, fiyat istikrarı bizim için önemli” diye konuştu.

Kentte denetimler aralıksız bir şekilde devam edecek.