Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marketlerdeki tarihi geçmiş ürünlere el kondu
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 8 bin 806 ürün ele geçirildi. Stokçuluk ve fahiş fiyatlandırma yapan marketlere de cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerince, 14 Şubat'tan bu yana aralarında zincir marketlerin de yer aldığı 3 bin 924 iş yeri denetlendi.
73 iş yerine cezai işlem uygulayan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 8 bin 806 ürüne el koydu.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, marketlere yönelik denetimlerin her geçen gün arttığını söyledi.
Fahiş fiyat, stokçuluk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetimler gerçekleştirildiğini ifade eden Tahmazoğlu, " Vatandaşlarımızın sağlığı, piyasadaki alım gücü, fiyat istikrarı bizim için önemli” diye konuştu.
Kentte denetimler aralıksız bir şekilde devam edecek.
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