Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 17:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kargoyla gönderilen kaçak ürünler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Burdur’da kargoyla gönderilen kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi.
Burdur’da kargoyla gönderilen kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi. Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüphelenilen kargo paketleri incelendi.
10 çuvalın içinde 247 kilogram kıyılmış tütün, 257 bin sigara filtresi ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar emniyete işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Burdur Kaçakçılık
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