Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cinayet zanlısı 2 yıl sonra yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'da "tasarlayarak öldürme" suçundan iki yıldır aranan şüpheli yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Tasarlayarak öldürme" suçundan iki yıldır aranan M.O'nun Ergani ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yakalanan M.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır
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