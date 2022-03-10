Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
İstanbul genelinde aralıklarla yağan kar zaman zaman etkisini artırıyor. Beyaza bürünen kentte alınan önlemler ve uyarıların etkisiyle ana arterlerde yolların açık olduğu görülürken, Mahmutbey gişelerinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Bazı vatandaşların ise erkenden işlerinden çıkarak evlerine gitmeye çalıştığı görüldü.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı
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