Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Engelli ve hamile personellere 1 gün izin
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerine 1 gün izin verildi.
Denizli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerine 1 gün izin verildi.
Denizli Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile personellerin 1 gün izinli sayılacağını belirterek yaptığı açıklamada, “İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerimiz 11 Mart 2022 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Denizli Kamu Personel
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