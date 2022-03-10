Düzce'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gece saatlerinde Düzce'nin yüksek kesimlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla bazı bölgelerde süren kar yağışı, sabah saatlerinde de etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı ise 15 santimetreye kadar ulaştı. Konuralp ve Bahçeşehir bölgesinde tipi şeklinde yağar kar, kent merkezinde de zaman zaman etkisini gösteriyor.

Karla mücadele ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırda bekletiliyor.