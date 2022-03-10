Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Canik ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Yenimahalle'de, S.A. (28) ile M.A. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.A, yanında bulunan tabancayla ateş ederek S.A'yı bacağından yaraladı.
Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.A. tedavi altına alındı.
Kaçan M.A. ile yanındaki arkadaşı A.T. (25) polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, Cinayet Bürosu'na götürüldü.
Etiketler: Samsun
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