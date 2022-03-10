Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte öğleden sonra başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Kentte karla beraber sis de etkili oluyor.
Kar, Kastamonu il merkezinin yanı sıra Ilgaz ve Yaralıgöz Dağı gibi yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.
Trafik ekipleri kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kentte kar yağışının gelecek günlerde de devam edeceği bildirildi.
Etiketler: Kastamonu Kar Yağışı
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