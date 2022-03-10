Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1'İ Afgan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Adreslerde yapılan aramada 137 gram uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uşak Uyuşturucu
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