Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1'İ Afgan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Adreslerde yapılan aramada 137 gram uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.