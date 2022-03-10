Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çıldır-Aktaş kara yolu tır geçişine açıldı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatılan Çıldır-Aktaş kara yolu ulaşıma açıldı.
Ardahan genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımı aksatıyor.
Yoğun kar ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan Çıldır-Aktaş kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle ulaşıma açıldı.
Yüksek kesimlerdeki kara yollarını kullanacak sürücülerden takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Ulaşım
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