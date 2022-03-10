Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da yolcu kılığında denetim yapan jandarma, 5 sürücüye ceza kesti
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da yolcu kılığında toplu taşımaları denetleyen jandarma ekipleri, emniyet kemeri takmayan 3, kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye para cezası uyguladı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarını, sürücülerin trafikte kural ihlali yapmalarını önlemek ve sürücülerde "Algılanan Yakalanma Riskini Arttırmak" amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Kent merkezi ve ilçelerinde sivil kıyafetli jandarma personeli, toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binerek, yolculuk boyunca sürücü ve yolcuların kural ihlallerini gözlemledi.
Başta emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, hız kuralları, trafikte tehlikeli araç kullanma konularında denetim yapan ekipler, emniyet kemeri takmayan 3, kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye trafik idari para cezaları uyguladı.
Etiketler: Antalya Jandarma Genel Komutanlığı Denetim
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