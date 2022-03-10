Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kepez Mahallesi'ndeki Kepez İzmirlioğulları Ortaokulunda pasta yiyen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.
Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırdı.
Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: Zonguldak
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