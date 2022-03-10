Konya'da ticaret odası ve TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde tarım sektörünü buluşturan 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, yoğun ilgi görüyor.

COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de düzenlenemeyen fuara, bu yıl 461 firma katıldı. Fuar alanı sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Fuar 2 gün sonra sona erecek

Sektörün lider ihracatçı firmaları ile dünya markalarını üreticiyle buluşturan fuar, 116 ülke ve 75 şehirden binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Traktör, biçerdöver ve kendinden motorlu tarım aletlerinin yanı sıra sektörün tüm ihtiyaçlarının sergilendiği fuar, 12 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.