Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Çanakkale’nin Çan ve Yenice ilçeleri, sabah yağan karla beyaza büründü.

Kar yüksekliği Çan ilçesinde 5, Yenice ilçesinde ise 10 santimetreye ulaştı.

Belediye ve karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, kısmen de olsa ulaşımda aksamaların olduğu görüldü.

Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, bölgede kapanan yol olmadığı öğrenildi.