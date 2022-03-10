Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bir evde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 9 kişi suçüstü yakaladı.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerce evde ve şahısların üstlerinde yapılan aramada, iskambil kağıtları, adisyon ile bir miktar paranın yanı sıra suç unsuru olarak değerlendirilen 7 bin 955 lira, 34 adet açılmamış iskambil kağıdı, 4 adet okey ıstakası ve 3 adet açılmamış okey taşları ele geçirildi.

9 kişiye Kabahatler Kanunu 34.Maddesinden toplamda 16 bin 371 lira cezai işlem uygulandı.

Şüpheli Ö.B'ye ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapılıp savcılıkça serbest bırakıldı.