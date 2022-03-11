Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da bazı okullarda eğitime ara
Iğdır'da kar yağışı nedeniyle bazı köy okullarında bugün eğitime ara verildi.
Iğdır'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgelerde yolların ulaşıma kapandı ve buzlanma meydana geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, olumsuz hava şartlarından dolayı Aşağı Civanlı, Yukarı Civanlı, Osmanköy, Sarıbulak, Abbasgöl ve Katırlı köylerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Etiketler: Eğitim Iğdır Kar Yağışı
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