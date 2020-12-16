Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uçaklarda kabin bagaj uygulaması normale dönüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs önlemleri kapsamında uçaklardaki kabin bagajı alımı yasaklanmıştı. Yeni kararla yolcular, yarından itibaren uçaklara yeniden kabin bagajı alabilecek.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, seferlerde yolcuların uçağa kabin bagajlarını almasına bir süredir izin verilmiyordu. Yolcular, yanlarında getirdiği tüm bagajları uçak altına verebiliyordu.
Bu uygulama yarından itibaren son bulacak.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kabin bagajı uygulamasının normale döneceğini şu sözlerle duyurdu:
"Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yeni düzenlemesinin izin vermesi ile uçak içi el bagaj kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibarıyla normal uygulamaya döndürüyor. Hayırlı olsun."
Etiketler: Koronavirüs THY
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