ÖSYM'den yapılan açıklamada "01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim. @drfahrettinkoca @saglikbakanligi — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 15, 2020

12 bin sağlık personeli yerleştirme sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebiliyor.

12 bin sağlık personeli yerleştirme sonuçları için tıklayınız.