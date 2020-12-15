Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitim veremeyen öğretmenler, öğrencileri ve velilerle irtibatı koparmıyor. Öğretmenler, çeşitli aktiviteler düzenliyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Yenievler Mahallesi'nde de öğretmenler, öğrenci ve velilerle haberleşip her akşam saat 20.00'de kitap okuma etkinliği düzenliyor.

Örnek uygulamaya, veliden ilçe milli eğitim müdürüne kadar herkes katılıyor. Etkinliğe katılanlar fotoğraflarını paylaşarak diğer arkadaşlarını da okumaya teşvik ediyor.