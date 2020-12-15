Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve diğer konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak'a kadar ara verildi.

Yüz yüze eğitimle ilgili kararın kabine toplantısının ardından alınacağını belirten Selçuk, "4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi bakacağız" dedi.

Merak edilen, öğrencilerin ne zaman okula döneceği oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önümüzdeki haftayı işaret etti.

Yarıyıl tatili öne alınır mı?

Hazırlık senaryoları içinde yarıyıl tatilinin öne alınmasının söz konusu olup olmadığıyla ilgili Bakan Selçuk, "Tabi var. Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır" diye konuştu.

Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Bakan Selçuk okulların yeniden başlamasıyla ilgili olarak, "4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı bakacağız. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu tekrar değerlendirmeye alınacak" dedi.

"Öğrencilere basılı karne vermek istiyoruz"

Bakan Selçuk, öğrencilere ilk dönem için basılı karne vermek istediklerini söyledi, sınavlara ilişkin planlamayı anlattı.

Ziya Selçuk, "Salgının setrine bağlı olarak gruplara ve günlere ayırarak sınav yapılabilir. Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Tablet dağıtımı sürecek

Bakan Selçuk, öğrencilere tablet dağıtımın da devam edeceğini açıklayarak, "Aralık ayının 14, 21 ve 28'inde tekrar bir süreç başlıyor. Yaklaşık olarak 300 bin civarında tekrar dağıtılacak. Ocak ortasına kadar da 500 bin zaten bitmiş olacak" dedi.

Öğretmenlere koronavirüs aşısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin ikinci grupta aşılanmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını da belirtti.