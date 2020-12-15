Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19 tedavisi gören uzman çavuş hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Afyonkarahisar'da koronavirüs tedavisi gören uzman çavuşun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, koronavirüs tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MSB'nin açıklamasında, "Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" sözlerine yer verildi.
Afyon Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hv.P.Uzm.Çvş. Hüseyin Taşpınar, COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2020
Etiketler: Koronavirüs Milli Savunma Bakanlığı
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