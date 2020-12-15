Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 14:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul Sarıyer'de çatı yangını
[Fotoğraf: DHA]
Sarıyer’de bir binanın asansöründe elektrik kontağında çıkan yangın çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek, kontrol altına aldı.
Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'ndeki binanın asansöründe elektrik kontağından çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle bina sakinleri panik yaşadı.
Ekipler, yangınla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: Yangın
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