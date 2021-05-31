Sınır ötesi İş Birliği ile Türkiye ve Bulgaristan sınırında 40'ar dönümlük alanlarda "Yeşil Gelecek" ormanı oluşturuldu.

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi Bulgaristan Sliven Orman Bölge Müdürlüğü ile yürüttüklerini söyledi.

Sınıra yakın biyotik ve abiyotik ormanlarda son yıllarda kurumalar gözlendiğini belirten Ceylan, "Yeşil Gelecek' Projesi ile kurumaların önüne geçerek sürdürülebilir orman kurmayı amaçladık. Küresel ısınma dolayısıyla iklimlerde değişiklik oldu. Özellikle 40 yıl önce yağan yağmurun çeyreği düştü. Bu nedenle sınır bölgelerindeki Karaçam ağaçlarında yoğun bir kuruma tespit ettik." dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Orman Fakültesi'nden destek aldıklarını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Sliven Orman Bölge Müdürlüğü ile proje kapsamında iki ülkenin sınırında 40'ar dönümlük alanlarda Yeşil Gelecek Ormanı kurduk. Bu ormanlarda özellikle Bulgaristan tarafında hızlı gelişen meşe türlerinden olan Amerikan Meşesi dikiyoruz bu alanlara. Bulgaristan tarafında çok iyi gelişim gösteriyor. İdare süresi kısa ve biraz daha kuraklığa dayanıklı bir tür. Türkiye tarafında da yerini hazırlayarak diktiğimiz fidanlar gayet başarılı."

"15 bin fidan dikildi"

İÜ Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Makineci de projeye öğretim üyeleri Vedat Beşkardeş ve Serhun Sağlam ile bilimsel destek verdiklerini anlattı.

Bulgaristan'la eşgüdümlü olarak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Makineci, sınır ormanlarındaki kurumalarla ilgili meteoroloji istasyonlarıyla iklim analizleri yapıldığını söyledi.

Toprak analizlerinin ardından sınır hattında aynı türü içeren iki orman kurulduğunu dile getiren Makineci, "Ülkemiz meşe açısından dünyanın zengin ülkelerinden birisi. Yapraklı tür seçilerek aynı türden burada ağaçlandırma yapılarak 15 bin fidan dikildi. İki ülke sınırında ortak ormanlar oluşturuldu." diye konuştu.