Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin devam edeceğini bildirdi.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Sağanak
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