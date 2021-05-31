Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli, Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli'nde Kocasinan Mahallesi, Dedeoğlu Sitesi'ndeki bir binanın yağmur suyu tahliye borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu boru içerisinde sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Ekipler tarafından su verilen kedi sokağa salındı.
Etiketler: İtfaiye Sokak Hayvanları
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